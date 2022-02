Panetta (ex capo della Cia): “Putin è una minaccia per il mondo, ha approfittato della debolezza degli Usa”

“Se falliamo, Putin sarà una minaccia non solo per l’Europa, ma per le democrazie di tutto il mondo. Il messaggio non è solo per Putin, è lo stesso che deve essere inviato agli altri autocrati”. Lo dice, in un’intervista a ‘L’Espresso‘ anticipata oggi da ‘Repubblica‘, l’ex segretario alla Difesa e capo della Cia Leon Panetta.

“Gli Usa e i nostri alleati della Nato sono uniti contro le azioni di Putin in Ucraina. Penso che il modo più efficace per affrontare le autocrazie, che si tratti della Russia, della Cina, della Corea del Nord o dell’Iran, sia la capacità di sviluppare una forte alleanza di Paesi che possano rendere chiaro l’intento di lavorare insieme per garantire la protezione di valori che riteniamo importanti per la democrazia. Se falliamo, Putin sarà