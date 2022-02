Milano chiusa per vento: raffiche a 90 km/h, divelto il tetto della stazione centrale, tre feriti (video)

Paura a Milano, dove il forte vento che sta imperversando in queste ore ha di fatto impedito ogni attività, provocando anche lo scoperchiamento del tetto della stazione centrale, divelte anche alcune tegole di copertura del Castello Sforzesco.

Vento a Milano: paura e feriti

Sempre a causa del vento, due persone sono rimaste ferite a Rho dalla caduta di un albero. Attorno alle 11.30 in piazza della Libertà un uomo di 66 anni ha riportato traumi all’addome, a una gamba e a una spalla ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Una donna di 66 anni, invece, è stata colpita alla schiena e a un ginocchio ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Rho. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze.

Anche un anziano di 76 anni è stato schiacciato da un albero oggi a Settala, in provincia di Milano, durante delle operazioni di potatura a causa del forte vento. Sul posto sono intervenute in soccorso due automediche e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico, al volto e a un arto inferiore con la frattura del piede.

In particolare, un pezzo di copertura della stazione centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. I treni continuano a viaggiare regolarmente, non ci sono stati danni a persone o cose. Chiusi i parchi pubblici della città a causa di raffiche fino a 90 km/h. Il provvedimento è stato comunicato dall’amministrazione comunale insieme all’invito ai cittadini di non utilizzare, per l’intera giornata, le aree alberate e non recintate. L’avviso è arrivato dopo le diverse le segnalazioni e gli interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile su tutto il territorio per la caduta di alberi e rami.

Chiusi anche alcuni hub vaccinali: evitare gli spostamenti non necessari

È raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati, dall’amministrazione comunale, ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi. È attivo il centro operativo comunale che ha attivato i monitoraggi, le segnalazioni e i controlli necessari.

Anche l’attività vaccinale del drive through nel quartiere Trenno a Milano è stata momentaneamente sospesa a causa del forte vento. Lo comunica l’Asst Santi Paolo e Carlo che gestisce la struttura. I cittadini che avevano prenotato il vaccino a Trenno saranno momentaneamente dirottati all’Ospedale militare di Baggio, in via Saint Bon. L’attività del drive through di Trenno, si spiega, verrà ripristinata non appena possibile.