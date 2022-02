Meloni: ho apprezzato il discorso di Mattarella nei passaggi su donne, magistratura e diseguaglianze

“Ho condiviso diversi passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica. Questo non modifica il mio giudizio sulla sua elezione, ma ho trovato dei passaggi condivisibili”. Così Giorgia Meloni ai cronisti alla Camera dopo l’intervento del presidente Sergio Mattarella. Dalla “attenzione contro le disuguaglianze” al fatto che “le donne non debbano scegliere se essere madri o lavorare, giovani, tema della sicurezza sul lavoro”.

Meloni apprezza il passaggio sui diritti del Parlamento

“Ma ci sono passaggi che ho trovato ancora più convincenti: quello sulle correnti all’interno della magistratura e del Csm, la bacchettata al governo Draghi per i mancati diritti del Parlamento e, segnatamente, delle opposizioni -lui non lo ha detto ma io lo interpreto così- e poi parlando di immigrazione” il presidente dice “che dignità significa combattere la tratta degli essere umani. Ecco su questo io sono assolutamente d’accordo e lo considero un intervento in, diciamo, significativa discontinuità con il presidente precedente”.

Letta: è stato il discorso della dignità

Se la cava con un tweet Enrico Letta, definendo quello di Mattarella come il “discorso della dignità”, sottolineando il fatto che il Capo dello Stato ha più volte sottolineato il concetto di dignità. Ancora più generico Matteo Renzi che ha parlato di “grande discorso”, soprattutto nella parte sulla giustizia.

Per il leader M5S Giuseppe Conte, infine, il presidente Mattarella “ha nuovamente dato prova della sua alta statura morale, del suo senso dello Stato e della sua incrollabile devozione verso le Istituzioni e il bene comune”.

L’Ordine dei medici ringrazia Mattarella

Anche l’Ordine dei medici ha ringraziato Sergio Mattarella per le parole pronunciate durante il suo discorso: “Grazie, presidente Mattarella. Grazie per aver portato ad esempio i medici, gli operatori sanitari, per aver espresso loro la sua riconoscenza. Grazie per aver posto la dignità, quella dignità che si può garantire solo attraverso la tutela dei diritti umani, come pietra angolare del nostro impegno, dell’impegno di noi tutti e di ognuno di noi”.