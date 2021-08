Meloni: «Sbarchi a raffica, continua la mangiatoia sul traffico di esseri umani. Inaccettabile»

«Continuano ininterrottamente gli sbarchi verso l’Italia, continua la mangiatoia sul traffico di esseri umani e continuano i controsensi del governo sulla sicurezza nazionale». Giorgia Meloni torna a parlare dell’emergenza sbarchi che continuano a raffica. «Lo ripeterò all’infinito 0 scrive la leader di FdI – esiste un solo modo per fermare le partenze e l’immigrazione illegale di massa: blocco navale subito».

Meloni, valanga di commenti al post

Tantissimi i commenti al post di Giorgia Meloni. Scrive un utente: «Giorgia, devi promuovere un referendum sull’immigrazione. In questo modo si dimostrerebbe a tutti i buonisti di sinistra che la maggioranza degli italiani non vuole quest’invasione di clandestini mantenuti a proprie spese!». E un altro aggiunge: «Magari, ma non ci sono grandi speranze troppi interessi monetari lei faccia tutto quello che può per noi tutti grazie».

«Purtroppo nessuno ti ascolta»

C’è amarezza nelle parole di un altro utente: «Cara Giorgia Meloni , è da tanto tempo che stai chiedendo il blocco navale fino a sgolarti, ma nessuno ti ascolta purtroppo… Se anche i tuoi alleati del centrodestra facessero la stessa cosa minacciando una crisi di governo, oppure un cambio di rotta del ministero degli Interni, allora potrebbe cambiare qualcosa. E invece lo dicono davanti alle tv ma poi in Consiglio dei Ministri si risolve sempre tutto…. Giusto?…». E un altro puntualizza: «Hai mille ragioni Giorgia, purtroppo ho paura che il “Blocco navale” resti per il momento un’utopia, c’è troppa gente che ci mangia sopra a questi arrivi di immigrati!!!!».

Un utente: «Ci vuole anche il blocco del green pass»

E un altro osserva: «Non si vive più nelle nostre città basta. Siamo invasi, degrado ovunque bivaccano. Uno schifo». C’è chi punta il dito: «Noi ci dobbiamo vaccinare, loro no. Vergogna questa è l’Italia». E un follower suggerisce: «Non solo blocco navale, che ci vuole, ma anche blocco dei vaccini e del green pass. Che stanno mettendo in ginocchio le imprese e la gente una contro l’altra».