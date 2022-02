Marion Maréchal “contesa”, Zemmour attacca Le Pen: “Nessun tradimento, lei la pensa come me”

Eric Zemmour entra nella polemica tra Marion Maréchal e la zia Marine Le Pen, causata dall’annuncio della giovane, che non esclude di aderire al campo del polemista di estrema destra a scapito della campagna della candidata del Rassemblement National. “Marion Maréchal è una vecchia amica, una donna formidabile, intelligente”, ha dichiarato il candidato di Reconquete intervenendo su France 2.

Marion Maréchal difesa da Eric Zemmour

Zemmour parla di “sofferenze emotive, compatisco e comprendo bene le difficoltà”. Anche “se Marine Le Pen lo considera un tradimento non lo è”, aggiunge poi ricordando “che nel 2017 Marine Le Pen aveva detto che Marion Maréchal non sarebbe entrata in un suo governo perché non conforme alle sue idee. Marion Maréchal non ha le stesse idee di Marine Le Pen, ha una linea diversa, una concezione della Francia diversa, una concezione dell’economia differente”, ha argomentato.

La scelta di Marion potrebbe comportare secondo gli analisti uno spostamento degli equilibri elettorali: attualmente, secondo un sondaggio per ‘Marianne’ Le Pen e Zemmour sono a pari merito al 14,5%, entrambi in lotta per un secondo posto (Macron risulta ampiamente in testa) che dà accesso al ballottaggio.

La reazione amareggiata di Marine Le Pen

Uscita ormai da tempo dalla politica, Marion Maréchal aveva spiegato di essere tentata da un ritorno ma di non avere nessuna “voglia di ricreare fratture familiari”: “appoggiare Eric Zemmour è una vera scelta di vita, una decisione pesante”. Ma una decisione non ancora defintiva, a quanto pare.

Invitata negli studi della tv CNews, Marine Le Pen aveva ammesso, qualche giorno fa, di esserci rimasta male: “Penso che se vi dicessi che questa cosa non mi ferisce, nessuno ci crederebbe. Con Marion ho una storia particolare, perché l’ho cresciuta con mia sorella nei suoi primi anni di vita. Quindi è chiaramente qualcosa di brutale, di violento, di difficile per me”.