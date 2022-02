M5S, Di Maio va a pranzo con Belloni e vede Raggi: è partita la controffensiva a Conte

Dopo il tweet-bombing e gli attacchi di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio fa le sue mosse per uscire dall’angolo in cui il leader del M5s sta tentando di cacciarlo, utilizzando la partita del Quirinale. E va anzi all’attacco, tessendo reti e sottraendo la cartuccia più pesante all’arsenale dell’avversario: Elisabetta Belloni. Ancora oggi, in un’intervista al Fatto Quotidiano, che per altro dà anche la conferma del posizionamento di Marco Travaglio, Conte, rispondendo alla domanda se il ministro degli Esteri avesse voluto «”bruciare” Belloni», ha ribadito che «Di Maio dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità».

Di Maio e Belloni a pranzo insieme: «Legati da amicizia»

Dunque, l’avvocato di Vulturara Appula, come già fatto nell’immediatezza degli eventi, ha continuato a scommettere sul “caso Belloni” come casus belli. È bastato, però, lo spazio tra la mattina e l’ora di pranzo perché la situazione si ribaltasse. Di Maio e Belloni, infatti, sono stati avvistati insieme in un ristorante nel centro di Roma. Di lì a poco i diretti interessati hanno confermato il cima restituito dall’indiscrezione divulgata dal Foglio e dalla foto postata sui social da Di Maio. «Con il ministro Di Maio c’è un’amicizia sempre più solida», ha detto la direttrice del Dis, aggiungendo che «Di Maio è sempre leale».

Il ministro incontra anche Raggi

Una cortesia ricambiata dal ministro degli Esteri, che su Facebook ha scritto un post di ringraziamento a Belloni per le sue parole, descrivendola come «una professionista straordinaria, con un immenso attaccamento alle Istituzioni», alla quale «mi legano una profonda stima e una grande amicizia». «Oggi a pranzo ho fatto una piacevole chiacchierata con lei. Grazie Elisabetta, condivido pienamente quello che pensi del nostro rapporto», ha concluso Di Maio, che in mattinata aveva avuto anche un lungo incontro alla Farnesina, durato circa un’ora, con Virginia Raggi, la quale a sua volta non si annovera esattamente tra gli amici più stretti di Conte…