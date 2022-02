La guerra “live” sul web: missile russo si abbatte tra le urla di paura su un aeroporto dell’Ucraina (video)

Due attacchi missilistici sono avvenuti in questi minuti nella zona di Brovary, appena fuori Kiev. Lo riferisce all’Adnkronos un testimone nella capitale ucraina, secondo cui la tensione è stata altissima nella notte. “Sentivo le esplosioni e mi tremavano le finestre di casa”, spiega, confermando che durante l’attacco molti civili hanno usato la metropolitana come bunker per trovare riparo dalle bombe.

Le bombe, a quanto pare, stanno continuando a cadere su tutta l’Ucraina, non solo sul Donbass.

Il missile russo che cade in Ucraina

In questo video in basso di Repubblica un missile russo cade su un aeroporto e si abbatte sulla pista esplodendo, con il cruise che vola sopra il terminal di un piccolo scalo civile, quello di Ivano-Frankivsk, non lontano dalla frontiera romena. In sottofondo le urla di paura dei lavoratori, impegnati con i furgoni delle consegne mattutine. I missili cruise – da crociera perché si muovono come un aereo – shanno un raggio d’azione superiore a mille chilometri e una testata con oltre 400 chili d’esplosivo.