La Francia fa festa al Piccolo Principe di Saint-Exupéry: grande mostra di inediti e disegni

Il manoscritto e il disegno più iconico per celebrare “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944): saranno questi i pezzi forti della prima grande mostra interamente dedicata al capolavoro dello scrittore francese che si terrà al Musée des Arts Décoratifs di Parigi da giovedì 17 febbraio al 26 giugno 2022. Un libro fascinoso che ha ispirato i sogni di adulti e bambini, di grande potenza evocativa. Nata dalla collaborazione con la casa editrice Gallimard e la Fondazione Antoine de Saint-Exupéry, la mostra “Incontro con il Piccolo Principe” presenterà per la prima volta il manoscritto originale, custodito alla Morgan Library di New York, scritti inediti, schizzi e acquerelli mai esposti prima. Tra le maggiori attrattive della rassegna, uno dei principali disegni dello scrittore: il bambino protagonista del libro in abito da principe, annunciato come “la Gioconda per gli amanti e gli specialisti dell’opera di Antoine de Saint-Exupéry”. “È certamente il disegno più famoso del mondo”, dice Olivier D’Agay, nipote di Saint-Exupéry. Lo scrittore disegnò il piccolo personaggio anni prima di dedicargli un intero libro, che ha venduto oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo.

Grande mostra a Parigi sul “Piccolo Principe”

Diversi pezzi in mostra saranno prestati dalla Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (Fondazione per l’arte, la cultura e la storia) di Winterthur, in Svizzera. Nel 2019 tre schizzi dello scrittore sono stati trovati nella collezione del fondatore di questa istituzione svizzera, Bruno Stefanini, un magnate immobiliare e grande collezionista. Pensata sia per i bambini che per gli adulti, l’esposizione riunirà più di 600 pezzi. La mostra sarà anche l’occasione per ripercorrere la vita di Antoine de Saint-Exupéry, dalla sua nascita a Lione alla sua adolescenza, dall’educazione in una famiglia aristocratica al suo talento di poeta, fino al fascino per gli aerei. Del libro scritto con lingiaggio incisivo quanto semplice rimangono nel cuore frasi senza tempo. “Addio – disse la volpe. – Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. E soprattutto: “Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano”.

Fascino senza tempo

Saint-Exupéry divenne un pioniere dell’aviazione e si fece un nome con il suo primo romanzo, “Courrier Sud”, nel 1929, seguito da “Vol de nuit”, due anni dopo. Il manoscritto originale non ha mai lasciato gli Stati Uniti: fu scritto tra New York e Long Island, dove lo scrittore fu in esilio tra giugno e novembre 1942. La Morgan Library di New York ha accettato di prestarlo per un periodo di quattro mesi. La mostra intende celebrare il 75° anniversario del “Piccolo Principe”, che è caduto nel 2021, ma che non è stato ricordato con grandi eventi pubblici in Francia a causa della pandemia da Covid.