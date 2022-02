Il mondo dello sport isola Mosca: anche la Federginnastica cancella tutti gli eventi in Russia

Il mondo dello sport sanziona la Russia. Prima la scelta dell’Uefa: la finale di Champions League in programma il 28 maggio non si giocherà a San Pietroburgo, ma allo Stade de France di Parigi. Ora vengono annullati e rimossi dal calendario tutti gli eventi della Federginnastica in Russia e Bielorussia. È quanto ha deciso il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica riunitosi a Losanna.

Il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica ha espresso preoccupazione per l’invasione militare russa dell’Ucraina e ha deciso le seguenti misure: «Le bandiere nazionali russa e bielorussa non devono essere esposte e gli inni russo e bielorusso non devono essere suonati in nessun evento sanzionato dalla Fig fino a nuovo avviso. Tutti gli eventi Fig World Cup e World Challenge Cup programmati per svolgersi in Russia e Bielorussia sono stati cancellati e nessun altro evento Fig sarà assegnato a Russia o Bielorussia fino a nuovo avviso».

La Fig isola la Russia

Tutti gli eventi sanzionati dalla Fig che si terranno in Russia e Bielorussia sono rimossi dal calendario Fig e non saranno più riconosciuti dalla Fig. Nessun altro evento che si svolgerà in Russia e Bielorussia sarà sanzionato dalla Fig fino a nuovo avviso.

«In qualità di organo di governo sportivo, il nostro primo dovere è proteggere tutti i nostri atleti, incluso proteggerli dalle pressioni politiche», ha affermato il presidente della Fig, Morinari Watanabe.

Aiuti speciali per gli atleti ucraini

«Il nostro pensiero va ai membri della comunità di ginnastica in Ucraina. Lo sport è amicizia e solidarietà. Dobbiamo mostrare solidarietà ai membri della nostra famiglia che sono disperati e offrire loro una mano per garantire il loro futuro», conclude.

La Fig chiederà alla sua Fondazione per la Solidarietà di stanziare aiuti speciali per sostenere gli atleti ucraini e altri membri della Federazione ucraina di ginnastica colpita dalla guerra.