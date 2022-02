Il medico le nega l’esenzione dal vaccino: reazione furibonda di una paziente a Macerata

Il medico è la 32enne Laura Sarnari, medico di medicina generale, che ha denunciato l’accaduto al TgCom: “È una situazione insostenibile. Non deve passare il messaggio che con la prepotenza si possano intimorire i medici e ottenere di tutto; togliendo anche tempo a persone che hanno veramente bisogno di cure e assistenza”. In attesa di valutare se denunciare la donna, la dottoressa ha voluto rendere nota la vicenda per sensibilizzare l’opinione pubblica. Il fatto è avvenuto pochi giorni fa verso le 13:30. La paziente con una aggressività fuori luogo ha preteso di entrare nello studio della dottoressa mentre c’era un’altra persona in visita. Gli altri pazienti nella sala d’attesa hanno sentito urla, rumori e insulti. Hanno così consigliato al medico di chiedere l’intervento dei carabinieri per placare la paziente. Alla presenza dei militari la donna si è calmata e ha persino chiesto scusa al medico.

Follia in uno studio medico di Macerata dove una paziente ha fatto irruzione e ha messo a soqquadro il locale. Scaraventando a terra un pc portatile, il monitor e lanciando altri oggetti per aria. La furia della donna è scattata dopo il rifiuto della dottoressa di esentarla dal vaccino, senza adeguata documentazione: analisi, test, anamnesi e quant’altro possa indurre un medico a sconsigliare il vaccino anti-Covid. In assenza di tali “pezze d’appoggio”, il medico non può far nulla.

La dottoressa se l’è vista brutta. “L’evento in sé ha creato scompiglio ma fortunatamente non ero sola in quel momento e la donna non era ‘imponente’ – osserva Sarnari -. Ma bisogna parlarne per dare un segnale: non si possono ottenere le cose con prepotenza, si può chiedere con tranquillità. No a un atteggiamento del genere dopo un diniego del medico”. L’episodio non è un caso isolato, ricorda: “Le stesse cose accadono anche in altri ambulatori e in centri vaccinali. Altri colleghi parlano di una situazione insostenibile”. I medici della provincia esprimono solidarietà alla collega di Macerata Laura Sarnari, vittima dell’aggressione in studio per l’esenzione da vaccino negata. E sottolineano come, dall’introduzione dell’obbligo del Green pass; e soprattutto in vista della scadenza della validità del certificato di esonero al prossimo 28 febbraio, si respiri un clima più teso.

Esenzione dal vaccino negata: aggressioni continue