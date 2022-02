Dal gommone di Lampedusa alle Bmw di lusso: le migranti “influencer” ormai fanno tour in Europa (video)

Prima pubblicano su TikTok il video della traversata del Mediterraneo sul gommone a ritmo di rap. E poi i selfie ‘glamour’ in giro per l’Europa a bordo di lussuose Bmw dopo lo sbarco a Lampedusa dello scorso novembre. È la bravata di due giovanissime influencer tunisine. Che, per incassare like e nuovi follower, si fanno beffa del dramma dell’immigrazione con il suo carico di morte. E delle migliaia di disperati in balìa degli scafisti. La notizia dei video della traversata, già denunciata in Italia dal centrodestra e dalla stampa, oggi rimbalza sui quotidiani internazionali. Destando nuove polemiche e sdegno. Che si aggiungono all’imbarazzo del Viminale.

Su TikTok il video della traversata

Loro sono Sabee al Saidi, 18 anni, e Chaima Ben Mahmoude, 21 anni. Fiere delle loro performance social, insieme totalizzano 2 milioni di follower, questa volta hanno davvero esagerato. Non hanno avuto scrupolo a filmarsi durante la traversata su un gommone, ballando a ritmo di rap. Per poi, una volta sbarcate sull’isola siciliana, collezionare decine di selfie davanti a scorci turistici come la Torre Eiffel. A bordo di auto costosissime. Accumulando migliaia di like e nuovi follower ad ogni post del tour europeo.

Lo show di 2 giovani influencer tunisine

L’operazione a dir poco disinibita delle due influencer tunisine ha scatenato uno tsunami di polemiche e critiche sdegnate. Anche in Tunisia. Tanto che una delle due avrebbe poi spiegato in un altro video di non voler alimentare false speranze. Né di voler convincere i giovani a fare altrettanto. La leggerezza e la sfacciataggine con cui la giovane ha documentato il viaggio via mare ha scatenato un putiferio che l’ha costretta a postare un video di scuse. Solamente nel 2021 sono scomparsi nel Mediterraneo 2.048 migranti e proprio la Tunisia è uno dei principali punti di partenza delle traversate dal Nordafrica all’Europa.

Su Tik Tok la traversata a suon di rap e i selfie in Bmw

Una delle due influencer Ben Mahmoude, ha tentato l’autodifesa. Le difficoltà finanziarie della Tunisia (dove la disoccupazione viaggia no al 18 per cento) e l’impossibilità di ottenere un visto regolare l’avrebbero “costretta” a tentare la traversata. Un gioco da ragazzi. “È bastato chiamare un amico e pagare circa 1.300 euro per garantirsi un posto a bordo di un gommone”, ha detto. Insieme ad altre 23 persone.

“Avevamo paura, il mare era agitato”

Ma la beffa continua. Nonostante i sorrisi sfoggiati nei video pubblicati e cliccatissimi su Tik Tok, la ragazza ha detto di avere avuto molta paura. “Il mare era agitato e c’erano onde molto alte. Abbiamo pregato e ci siamo preparati alla morte, Quando ci hanno detto che eravamo arrivati nelle acque italiane non potevamo crederci“.