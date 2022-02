Covid, rientra anche l’allarme bambini: in una settimana il 30% di ricoverati in meno

Il calo dei numeri del Covid riguarda anche, in maniera sensibile, i bambini. In una settimana, infatti, il numero dei minori ricoverati è sceso del 30%, attestandosi complessivamente a 122 in tutta Italia. A diffondere i dati, particolarmente confortanti vista la loro natura, è stata l’Associazione ospedali pediatrici italiani.

In calo del 30% i ricoveri Covid tra i bambini

Il trend del calo è iniziato lentamente il 10 gennaio, quando i ricoveri erano 212, il 40% in più rispetto a oggi, per passare a 206 il 17 gennaio e a 210 il 24 gennaio e di nuovo il 31. Poi si è passati a 188 il 7 febbraio e a 172 una settimana dopo. Per quanto riguarda le fasce d’età, dei 122 bambini ricoverati, 73 hanno tra 0 e 4 anni e 49 tra i 5 e i 18 anni. Solo 3 sono ricoverati in terapia intensiva, mentre gli altri 119 si trovano in area medica. Dei ricoverati in area medica e intensiva fra i 5 e i 18 anni d’età, il 69,4% è non vaccinato.

I numeri della campagna vaccinale nella fascia 5-11 anni

Secondo il report del governo sulla campagna vaccinale, ad oggi i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto una prima dose sono 1.344.099, vale a dire il 36,76% della popolazione vaccinabile. Sono, invece, 1.044.088, il 28,56%, i piccoli che hanno completato il ciclo vaccinale di due dosi, mentre ammontano a 671.556 i bambini che sono guariti dal Covid al massimo da sei mesi e che, pur non avendo ricevuto alcuna dose di vaccino, sono comunque immunizzati.