Defenestrato dalla magistratura su ricorso di un capotreno napoletano, Steven Brian Hutchinson, Giuseppe Conte si sta cuocendo sui carboni ardenti e non tocca palla in attesa che Grillo decida cosa fare. Toccherà ancora una volta all’Elevato, o presunto tale, sbrogliare la matassa. Il ‘day after’ del Movimento 5 Stelle dopo l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha ‘congelato’ il nuovo statuto del M5S e l’elezione di Giuseppe Conte come leader, è all’insegna del silenzio. Ci pensa Beppe Grillo, con un intervento sui social, a indicare la rotta. A seguito della decisione dei giudici, scrive il garante pentastellato, “ha acquisito reviviscenza lo statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata”. “In questo momento non si possono prendere decisioni avventate”, il monito di Grillo, che annuncia: “Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte”. Nel frattempo, il cofondatore del Movimento invita “tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”. L’appello non cade nel vuoto, perché poche ore dopo Conte decide di annullare la sua partecipazione alla puntata di ‘Porta a Porta‘ che andrà in onda in serata. E in attesa del summit dello stato maggiore M5S (si parla di una prossima riunione “allargata” con Grillo, Conte e i big del Movimento), il comico genovese, affiancato dai suoi avvocati, studia le possibili contromosse per ‘salvare’ la sua creatura politica.

Chi è il picconatore di Conte, il napoletano Steven Brian Hutchinson

Ma chi Steven Brian Hutchinson, il quarantenne napoletano che ha dato la spallata al M5S? Un capotreno famoso più per le sue comparsate televisive che per le sue imprese politiche, prima della mazzata a Conte. Un militante vicino ad Alessandro Di Battista, il fuoriuscito dal Movimento, come dimostra la foto (in alto) che esibisce sul suo profilo Fb e che potrebbe dirla lunga sugli orientamenti “correntizi” dei contestatori di Napoli, più vicini a Dibba che a Di Maio, a quanto pare.