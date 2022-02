Caso Epstein, l’ombra di Andrea sul Giubileo di platino di Elisabetta: il principe deporrà il 10 marzo

Vigilia di Giubileo di Platino amara per la Regina Elisabetta, che domani sarà ufficialmente la prima monarca britannica a raggiungere il ragguardevolissimo traguardo dei 70 anni di regno. A rovinare la festa della sovrana, infatti, proprio oggi è arrivato l’annuncio della data in cui il principe Andrea dovrà testimoniare sotto giuramento nell’istruttoria civile intentata negli Usa da Virginia Giuffre, che lo accusa di averla abusata sessualmente quando era ancora minorenne, nell’ambito dei traffici sessuali organizzati dall’ex finanziere Jeffrey Epstein.

Il principe Andrea deporrà il 10 marzo

Secondo quanto riferito da fonti vicine al principe, la deposizione avverrà il prossimo 10 marzo a Londra, in una sede descritta come neutra. Il Telegraph ha riferito che ad interrogare il principe saranno i legali di Giuffrè e la deposizione durerà due giorni. «Abbiamo accettato una deposizione volontaria del duca di York per il 10 marzo. Nonostante le ripetute richiese, la signora Giuffé non si è ancora impegnata per una data ed un luogo per la sua deposizione», hanno affermato le fonti del quotidiano britannico.

Il Giubileo di Platino di Elisabetta

Nonostante sia notissima la profonda irritazione della regina per la vicenda, Elisabetta oggi è comunque apparsa in splendida forma a un ricevimento cui ha partecipato nella Sandringham House di Norfolk. La Regina ha fatto anche ridere gli ospiti quando, di fronte ad una torta per celebrare i suoi 70 anni di regno, ha detto, secondo quanto riportato dal Daily Mail, «credo che sia sufficiente che io metta il coltello dentro, poi qualcun altro potrà fare il resto». Il ricevimento di oggi è stato l’impegno in pubblico più affollato a cui ha partecipato la Regina dallo scorso ottobre e dopo le preoccupazioni per la sua salute che nei mesi scorsi avevano portato ad un ricovero di una notte in ospedale e alla raccomandazione al riposo da parte dei medici.