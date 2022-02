Brescia, barista denuncia le vessazioni della baby gang a “Le Iene”: gli incendiano il locale (video)

Si era rivolto a Le Iene per denunciare le vessazioni che da mesi subiva da parte di una baby gang. Non appena, però, la puntata cui aveva partecipato è finita, il suo locale è andato in fiamme. È successo a Yuri Colosio, il 27enne proprietario di un locale a Ghedi, in provincia di Brescia. «Appena finito il servizio delle Iene questo è il risultato e l’ennesimo sopruso che dobbiamo affrontare. A questo punto anche combattere per il diritto al lavoro diventa difficile», ha scritto Colosio sui social, postando sulla pagina del locale anche il video della devastazione, sulla quale indagano i carabinieri.

La denuncia del barista a “Le Iene”

Nel corso della puntata “Nel mirino della baby gang”, a Le Iene Colosio aveva riferito delle prepotenze della baby gang che si erano fatte minacce e delle minacce diventate aggressioni, nonostante le numerose denunce, tanto che alla fine il giovane aveva deciso di non aprire più. «Vanno in giro con i macete e con il passamontagna. Io in sei mesi ho preso una bottigliata e tre coltelli alla gola. Sono organizzati, girano sempre in gruppo, se gli rispondi è finita. Hanno 18-20 anni, ma ci sono un paio di minorenni», ha spiegato Colosio.

Le intimidazioni e le aggressioni della baby gang