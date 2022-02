Balneari e direttiva Bolkestein, conferenza stampa sulla mozione di FdI. Segui qui la diretta

Oggi a Roma alle ore 12 in via della Scrofa 43, Fratelli d’Italia terrà una conferenza stampa sulla mozione di FdI sulle concessioni balneari e la direttiva Bolkestein, all’esame della Camera. Parteciperanno il presidente dei deputati Francesco Lollobrigida, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, e i parlamentari Riccardo Zucconi e Massimiliano De Toma.

Temi fondamentali per il futuro di 30mila micro e piccole imprese italiane. La questione dei balneari, messi a rischio dall’applicazione della direttiva Bolkestein sarà il momento della verità su quali siano gli interessi che il governo e la maggioranza intendono tutelare. Il via libera dato dal Cdm alle gare, a cui anche la Lega ha dato il suo assenso apre la strada a un attento lavoro in Parlamento. Per apportare le opportune modifiche a tutela di un settore già gravato dalla crisi, le proposte di FdI saranno fondamentali.