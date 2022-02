Alemanno condannato per traffico di influenze. L’amarezza dell’ex sindaco: «Ingiusto, ricorrerò»

La Corte d’Appello di Roma ha condannato a un anno e dieci mesi Gianni Alemanno per traffico d’influenze e finanziamento illecito. Si tratta dell’unico capo d’imputazione che era rimasto in piedi dopo che la Cassazione lo scorso luglio aveva definitivamente sgonfiato la bolla mediatico-giuridiziaria di “Mafia capitale” che aveva travolto l’ex sindaco. I supremi giudici, infatti, avevano assolto Alemanno con formula piena da tutte le accuse, rinviando all’Appello il solo episodio dello sblocco dei pagamenti a Eur spa, derubricandolo e chiedendo la rideterminazione della pena. In sostanza, oggi, nel processo bis, Alemanno è stato condannato a un anno e 10 mesi per aver sollecitato l’amministrazione pubblica a pagare un proprio creditore. L’accusa aveva chiesto due anni e mezzo.

L’amarezza di Alemanno per «una condanna ingiusta»

«Il ridimensionamento del fatto a seguito della sentenza della Cassazione è evidente, rimane l’amarezza per una condanna che a mio avviso non è giustificata perché io continuo a proclamarmi innocente», ha commentato Alemanno, difeso dagli avvocati Cesare Placanica e Filippo Dinacci. «Ritengo – ha aggiunto l’ex sindaco – che il fatto di sollecitare i pagamenti di crediti dovuti da tempo dalla pubblica amministrazione non può essere una cosa che mi viene contestata. Rimane quindi l’amarezza anche se il ridimensionamento di tutta questa vicenda è estremamente importante». «Attendo di leggere le motivazioni, prima di fare ricorso in Cassazione», ha concluso Alemanno.

Le motivazione dell’assoluzione in Cassazione

In precedenza, l’Appello aveva condannato Alemanno a 6 anni per corruzione e finanziamento illecito. I giudici di Cassazione, annullando quella sentenza, avevano sottolineato come, di fatto, fosse arrivata senza prove. Nelle motivazioni si leggeva, infatti, che il «ragionamento» dei giudici di merito risultava «gravemente carente» e che il ruolo dell’ex sindaco nei fatti contestati risultava «del tutto vago e indimostrato».