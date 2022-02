Addio a Bob Wall, l’avversario di Bruce Lee nei suoi film. Esordì con “L’urlo di Chen terrorizza l’Occidente”

L’attore statunitense Robert ‘Bob’ Wall, carismatico esperto di arti marziali e stuntman noto per aver combattuto contro Bruce Lee in tre film, è morto a Los Angeles all’età di 82 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia a “The Hollywood Reporter”.

Cintura nera di 9° grado di karate, Wall si è allenato per anni accanto al suo buon amico Chuck Norris; si sono incontrati per la prima volta a metà degli anni ’60 e sono stati anche soci in affari in una palestra di karate. L’esordio di Wall al cinema avvenne proprio con Norris: entrambi apparvero nel film “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente” (1972), uno dei titoli più popolari di Bruce Lee. Wall ha recitato in altre due pellicole di Lee, “I tre dell’Operazione Drago” (1973) e “L’ultimo combattimento di Chen” (1978).

Wall e Norris sono apparsi insieme anche in “Il codice del silenzio” (1985), “Invasion U.S.A.” (1985), “Il tempio di fuoco” (1986), “Un eroe per il terrore” (1988), “Pugno d’acciaio” (1992) e in numerosi episodi della serie tv “Walker, Texas Ranger”.

Tra le arti marziali Wall ha studiato karate di Okinawa-te e Taekwondo stile WTF sotto Gordon Doversola. Nel 1966, Wall insieme al campione di karate Joe Lewis ha aperto il famoso Sherman Oaks Karate Studio in Sherman Oaks, California. Nel 1968 Lewis ha venduto la sua quota di studio a Chuck Norris. Più recentemente, nel 2009, Wall ha interpretato il ruolo di una guardia del corpo nel film Blood and Bone.