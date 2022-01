Sparatoria a Taranto in pieno giorno: due poliziotti feriti durante un controllo: uno è molto grave

Sparatoria a Taranto in pieno giorno. Due poliziotti sono stati feriti nel corso di una sparatoria in centro, in viale Magna Grecia. Uno dei due agenti ha riportato ferite più lievi alla mano, mentre l’altro collega desta molte preoccupazioni: è stato colpito al torace e si trova in codice rosso in ospedale. Dalle prime indagini non dovrebbe essere in pericolo di vita. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla strada, in un tratto molto frequentato intorno alle 11.45. C’è un fermato e sono in corso gli accertamenti per capire se si tratti dell’uomo responsabile del ferimento dei due poliziotti.

Due agenti feriti a Taranto durante un inseguimento

Gli agenti erano impegnati in un controllo e stavano inseguendo una vettura. Qualcosa li ha insospettiti ed è iniziato l’inseguimento per poter procedere a un controllo: a quel punto dall’auto sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta sotto gli occhi di decine di passanti che hanno assistito alla scena terrorizzati. A poche centinaia di metri dall’accaduto i poliziotti hanno fermato l’ uomo, la cui posizione, appunto, è ancora al vaglio degli inquirenti. Grande paura tra i tanti testimoni dell’accaduto.

LEGGI ANCHE Spari alla Stazione Termini, indagato il poliziotto che ha sparato al ghanese armato di coltello

I colpi esplosi dalla vettura

L’uomo che ha sparato ha tentato la fuga a piedi che è durata ben poca. I colpi di pistola hanno infranto il parabrezza e il finestrino lato guida dell’auto di servizio dei poliziotti rimasti feriti. La zona in cui è avvenuta la sparatoria è stata transennata e interdetta al traffico. Sull’asfalto sono stati recuperati diversi bossoli. L’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Squadra mobile della Questura.