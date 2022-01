Si aggravano le condizioni di Pelè, ma il suo ultimo messaggio sui social riapre la speranza

Torna a parlare sui social la leggenda del calcio brasiliano Pelé la cui salute preoccupa dopo le dimissioni “in condizioni stabili” dopo due giorni di ricovero per un ciclo di chemioterapia ma che secondo Espn è stato ricoverato per un check per valutare una estensione del tumore a fegato, intestino e polmoni dopo l’operazione di settembre al colon.

‘O Rei’ sui social ha voluto mandare l’ultimo saluto alla cantante brasiliana, Elza Soares, morta ieri a 91 anni. “Come promesso nella sua canzone, ha cantato fino alla fine. Elza ci saluta oggi, guarda caso lo stesso giorno, il 20 gennaio, quando anche Mané ci ha lasciato. Un mito della nostra musica, storico, genuino, unico e ineguagliabile. Oggi ci lascia, ma nel cuore dei brasiliani sarà sempre eterna”, le parole di Pelé su Instagram. Un ricordo che riapre la speranza sul possibile recupero del fuoriclasse, che evidentemente ha tempo e voglia di dedicarsi ai social.

Le condizioni di Pelé

Interrogato su un eventuale aggravamento delle condizioni del campionissimo brasiliano 81enne, il manager che segue Pelè non ha confermato né smentito le indiscrezioni di Espn. L’8 dicembre scorso Pelé era stato nuovamente ricoverato in ospedale per sottoporsi a cure per un tumore al colon. Pelé si era sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon a settembre e aveva già trascorso quasi un mese in ospedale. Le autorità sanitarie dopo l’operazione hanno fatto riferimento alla necessità di cicli di chemioterapia. Secondo la nota di oggi dell’ospedale, Pelé sta ora “continuando” il suo trattamento.