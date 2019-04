È mistero sulla salute di Pelé. Il campionissimo brasiliano è stato ricoverato a Parigi per febbre alta e spasmi muscolari durante la notte. Il 78enne ex calciatore stava riposando nella sua camera d’albergo dopo essersi incontrato con l’attaccante Kylian Mbappé in un evento pubblicitario quando si è sentito male ed è stato trasportato precauzionalmente in ospedale.

Negli ultimi tempi Pelè è stato debole

Non si sa di che patologia soffra esattamente il grande calciatore carioca. Alcuni media francesi ipotizzano una “crisi tetanica”. il suo stato di salute non è definito grave. Joe Fraga, uno degli agenti di Pelé, ha detto alla tv brasiliana Espn che uno dei migliori giocatori di tutti i tempi è stato ricoverato in ospedale “per precauzione”, Il mistero sulle condizioni di Pelè nasce dal fatto che negli ultimi tempi il suo stato di salute è stato in qualche modo debole. In effetti, questo incontro con Mbappé si sarebbe dovuto svolgere un anno fa, ma è stato ritardato proprio a causa dei problemi di salute di Pelé. E da tempo circola una domanda: di cosa soffre l’ormai anziono campione? Sul giovane calciatore francese, Pelè ha comune avuto il tempo di espriemere un giudizio lusinghiero. “Mbappé ha già qualità da pallone d’oro, ma vincerlo alle volte è anche questione di fortuna. Certi infortuni possono infatti compromettere una stagionee rendere più difficile la corsa al Pallone d’oro. Per questo insisto sulla necessità di avere cura del proprio corpo