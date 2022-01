“Sei un traditore, devi morire”. Nuove minacce al governatore Fedriga. La Lega: atti vigliacchi

“La nostra piena solidarietà al presidente Massimiliano Fedriga dopo la spregevole minaccia”. Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Mauro Bordin. Dopo la scritta minacciosa apparsa sul muro di un edificio a Tiveriacco di Majano (in provincia di Udine) contro il governatore del Friuli Venezia Giulia. Con vernice nera impresso sul muro di un vecchio supermercato si legge “Fedriga traditore della Lega e del Friuli devi morire”. Solo poche settimane fa, il governatore aveva ricevuto altre minacce di morte, in quel caso di matrice no Vax. A causa delle quali gli era stata assegnata una scorta, che ancora continua ad accompagnarlo.

Minacce di morte al governatore Fedriga

“È riprovevole e vergognoso – denuncia il comunicato – il pesante clima d’odio che certe azioni vili vorrebbero alimentare fra la popolazione. Come Lega condanniamo senza appello ogni forma di violenza, minaccia e intimidazione. E rivendichiamo con enorme orgoglio l’eccellente lavoro svolto dall’amministrazione Fedriga a favore della salute pubblica, del lavoro e della crescita economica”. L’auspicio – conclude Bordin – è che le Forze dell’ordine possano giungere quanto prima a individuare chi è responsabile di tale vile attacco. E l’appello che rivolgiamo, a chiunque sa o ha visto qualcosa, è di segnalarlo alle autorità.

La solidarietà degli alleati

Immediata è scattata la solidarietà al popolare governatore del Carroccio. A cominciare da Forza Italia. “Massima solidarietà e vicinanza al presidente Fedriga”. Così il capogruppo azzurro Giuseppe Nicoli a nome dell’intero gruppo consiliare regionale di Forza Italia, alla notizia delle minacce di morte indirizzate a Fedriga. “Condanniamo l’ennesimo atto violento e intimidatorio nei confronti delle istituzioni – conclude il capogruppo forzista – in un clima d’odio che da troppo tempo pervade la nostra società e che va arginato al più presto”.