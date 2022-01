Scuole insicure: la ventilazione automatica delle aule installata solo in duecento istituti

Solo 200 scuole in Italia hanno adottato la ventilazione automatica nelle aule scolastiche. Un’occasione persa, l’unica soluzione che avrebbe messo sicurezza la vita del personale scolastico e degli studenti. Prima della calsse per lungimiranza, mentre il governo ha speso milioni per gli inutili banchi a rotelle, è stata la Regione Marche. Guidata dal centrodestra, da Acquaroli di FdI, partito che da sempre si è fatta assertrice di questa soluzione di contrasto al Covid. Nonostante numerosi studi, nazionali e internazionali, abbiamo dimostrato che la ventilazione meccanica nei luoghi chiusi sia efficace contro il virus, in molte classi italiane non è stata ancora adottata. Solo 200 scuole si sono dotate dei dispositivi in grado di effettuare uno scambio continuo tra aria interna ed esterna: in modo da “pulire” l’ambiente e ridurre così il rischio di contagio.

Scuole, il governo fa “cilecca” sulla ventilazione automatica

Marche come 23 plessi. I dati del comitato “Idea scuola”, raccolti da La Repubblica, confermano che la Regionecome quella più virtuosa : qui si concentra infatti la maggior parte degli istituti che ha adottato la ventilazione meccanica. Al di fuori del territorio governato da Francesco Acquaroli (che ha messo a bilancio 12 milioni di euro per gli impianti; che costano circa 5mila euro a classe), la ventilazione meccanica si trova soltanto in

Vaia (Spallanzani”: il governo predisponga un piano Marshall sulla messa a norma

Sulla questione si è espresso un istituto autorevole come lo Spallanzani di Roma, lanciando un appello all’esecutivo. “Auspichiamo che il governo predisponga un piano Marshall triennale per la messa a norma e l’adeguamento degli edifici scolastici. Il direttore Francesco Vaia in person si è speso su questa soluzione di contrasto al covid-19 -. “Bisogna diminuire la concentrazione del virus attraverso la ventilazione meccanica, fino a tre volte più efficace dell’aerazione naturale”.

Ventilazione automatica nelle scuole, FdI inascoltata dal governo