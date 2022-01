Scene da film horror a Roma, litiga col compagno e gli stacca la lingua con un morso a Trastevere

Scene da film horror a Roma. Stacca la lingua al compagno con un morso. Protagonista di questa vicenda è una coppia belga in vacanza nella Capitale. Come riportano i giornali locali, la coppia sarebbe andata prima a cena in un ristorante e poi tornata nel bed and breakfast dove alloggiava sarebbe scoppiata una lite. Poi, lei fingendo di voler fare la pace si sarebbe avvicinata per un bacio e gli avrebbe staccato un pezzo di lingua con un morso. La donna è stata portata in caserma dai carabinieri ed è stata poi arrestata con l’accusa di lesioni gravissime: arresto che dovrà essere convalidato.

Roma, inutili i tentativi dei medici

A dare l’allarme nella notte, con una chiamata al 112, era stato lo stesso belga raccontando di essere nelle vicinanze del bed and breakfast dove alloggiava, in zona Trastevere, con la lingua tagliata. I carabinieri, allertati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo, sono intervenuti sul posto trovando nel frigobar della camera il pezzo di lingua mancante. I due, che erano a Roma per turismo, avrebbero fornito versioni discordanti. Come riporta il Messaggero, l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, purtroppo l’intervento non è riuscito.