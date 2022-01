Rampelli: «Altro che Trattato bilaterale, la Francia non perde il vizio di difendere i brigatisti»

abio Rampelli commentando la notizia del nuovo rinvio della decisione sull’estradizione di 9 ex Br da parte dei giudici francesi. Che non avrebbero avuto il tempo di leggere le carte inviate dal ministero di Altro che trattato bilaterale Roma-Parigi. La verità è che la Francia non perde il vizio di proteggere i brigatisti. Così Fcommentando la notizia del nuovo rinvio della decisione sull’estradizione di 9 ex Br da parte dei giudici francesi. Che non avrebbero avuto il tempo di leggere le carte inviate dal ministero di largo Arenula . Quindi per ora nessuna estradizione.

Rampelli: la Francia protegge ancora i brigatisti

Parigi ha chiesto altri due mesi per studiare, “caso per caso”, la voluminosa documentazione su 8 ex primule rosse, arrestate tra aprile e luglio 2021. Il più anziano, ex Lotta Continua, è Giorgio Pietrostefani, condannato a 22 anni, deve ancora scontarne 14. Non si tratterebbe di un “ritardo”, si giustifica la presidente della Corte d’Appello francese ma “dell’impossibilità a esaminare tutta la documentazione” sugli ex terroristi mandata da Roma.