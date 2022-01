Quirinale, Rossella Sessa sostituisce Enzo Fasano e si commuove: «Un amico, voto pensando a lui»

“Ho perso un amico, una guida“. È frastornata, amareggiata, con un grande peso sullo stomaco. È stato un debutto parlamentare emozionante ma anche segnato dalla tristezza quello di Rossella Sessa. Subentrata alla Camera al parlamentare di Forza Italia Vincenzo Fasano, storico esponente della destra campana, scomparso domenica scorsa. A poche ore dalla prima votazione per il successore di Mattarella. Subentro e proclamazione a tempo di record per la commercialista di Salerno, per poter partecipare ieri alla seconda giornata di votazioni per il Quirinale.

Rossella Sessa, debutto parlamentare con amarezza

“Non me la sento di rilasciare alcuna dichiarazione. Oggi è il momento della preghiera», aveva detto a caldo la neo-parlamentare azzurra. Rivolgendo il suo pensiero all’amico e collega morto dopo una lunga malattia. L’annuncio del subentro è arrivato via Twitter da Stefano Ceccanti, deputato del Pd e capogruppo Dem in commissione Affari Costituzionali. «Al posto di Enzo Fasano sarà proclamata Maria Rosa Sessa, detta Rossella, sempre di Forza Italia”.

Salernitana, commercialista, molto vicina alla Carfagna

Salernitana, 48 anni, prima dei non eletti alla Camera nella tornata del 2018, la Sessa era nel listino forzista plurinominale Campania 2 di Salerno-Scafati e Battipaglia. Commercialista con due figlie, da anni dirigente di Forza Italia, è considerata non a torto una fedelissima del ministro per il Sud Mara Carfagna. Avvisata dal capogruppo Paolo Barelli, è partita martedì mattina presto da Salerno alla volta di Montecitorio. Ieri a mezzogiorno la proclamazione ufficiale per partecipare alle 15 alla seconda giornata di votazione per il Quirinale.

“Voterò con il pensiero rivolto a Enzo”

“Lo farò con il pensiero rivolto a Enzo”, dice Sessa che confessa di sentire “un turbinio di emozioni con un po’ di tristezza”. “Enzo per me era un amico e una guida. Ci conoscevamo da tanto, ho iniziato con lui come riferimento sul territorio. E con Mara Carfagna come riferimento nazionale”. Partita per Roma con il marito, ha lasciato le figlie a Salerno. “Sono abituata a viaggiare per lavoro. E loro sono abituate alla mia presenza a intermittenza. Mi sarebbe piaciuto entrare in Parlamento in un altro modo, ma non ero lì ad attendere con ansia di riuscirci. Faccio politica come valore aggiunto alla mia vita privata e professionale”