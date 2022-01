Morte di Enzo Fasano, Gasparri contro il direttore di “Repubblica”: “E’ stato trattato come un numero” (video)

“Non era un numero, non può essere trattato come un semplice dato contabile”. Sulla Sette, a “L’Aria che tira“, Maurizio Gasparri polemizza con Maurizio Molinari (Direttore de La Repubblica) sul modo con il quale il quotidiano ha trattato la morte di Enzo Fasano, il parlamentare di Forza Italia, storico esponente della destra campana, scomparso due giorni fa, alla vigilia del voto per il Quirinale: “Sono molto triste per la morte di questo nostro parlamentare, una persona seria e perbene, ci vuole un po’ più di rispetto, sono persone”, dice Gasparri, mostrando sul tablet quel titolo sui “Grandi elettori che scendono a 1008”, come se Fasano fosse un numeretto e non una persona da ricordare per il suo impegno politico. “A parte il fatto che non cambia nulla, nel voto per il Quirinale, dico al direttore che forse si poteva usare un po’ più di partecipazione per annunciarne la morte e gli ricordo che è ancora in tempo per recuperare, in modo non meramente statistico, dando la notizia in maniera più calorosa, sarebbe un gesto molto apprezzato“. Ieri la parlamentare Rossella Sessa, che ha sostituito Enzo Fasano, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, se non per ricordare l’amico scomparso.

Gasparri bacchetta Molinari su Enzo Fasano, il video

La gaffe di Roberto Fico sul parlamentare scomparso

Proprio sulla scomparsa di Enzo Fasano, ieri la seduta del Parlamento era iniziata con un piccolo disguido. Dopo che il presidente, Roberto Fico, ha espresso il cordoglio per la scomparsa del deputato di Forza Italia Enzo Fasano, già senatore nelle due precedenti legislature, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per due volte gli ha suggerito di invitare l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Fico, dopo essersi consultato con il segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, ha deciso di soprassedere, probabilmente perchè non previsto dalla protocollo e anche perchè in questo caso l’Assemblea è seggio elettorale.