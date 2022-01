Quirinale, il ridicolo tweet fotocopia del trio Letta-Conte-Speranza fa sbellicare il web

Ha una chiosa surreale e ridicola l’incontro di questa mattina, dal quale non è uscita neanche una proposta, tra i leader del centrosinistra Roberto Speranza, Enrico Letta e Giuseppe Conte, sulle candidature al Quirinale. Un tweet fotocopia, che in queste ore gira sul web suscitando molta ilarità, per dimostrare “compattezza” e per evitare fughe in avanti sui social. Uno psicodramma, più che un vertice politico, con il terrore di fare passi falsi che accompagna le trattative nel centrosinistra, in questi giorni.

Cosa c’è scritto nel tweet fotocopia dei tre leader per evitare scivoloni…

L’unità di intenti sul percorso per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica suggellata, a quanto viene riferito, nel vertice di stamattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, dunque, è passato anche da questa “astuta”, si fa per dire, mossa social a evidenziare come Pd, M5S e Leu si muovano come un fronte compatto nella partita del Quirinale. I tre leader Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno twittato lo stesso identico post ma l’effetto è stato quello del boomerang, una dimostrazione di fragilità, non certo di compattezza.

Non una tradizionale nota congiunta ma una comunicazione diretta ai follower social, in stile bulgaro. “Ottimo incontro -scrivono i tre leader-. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. #Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità”.

Ignazio La Russa, sul proprio profilo Twitter, è sembrato incredulo, ma era tutto vero. “Non saprei come commentare”. E in tanti commentano: facciamoci una risata…