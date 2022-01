Morte Sassoli, l’eurodelegazione di FdI: “Era un avversario leale. Lo ricorderemo con affetto”

La morte di David Sassoli ha commosso e addolorato anche gli europarlamentari di FdI. “Credevamo in un due diverse idee di Europa, in nome di queste ci siamo divisi e confrontati, pronti ad unirci quando c’erano da difendere democrazia e libertà. Amavi la buona politica e le buone maniere. Di un “avversario” così conserveremo sempre un ricordo affettuoso. Ciao David”. Così su Twitter la delegazione di FdI- ECR al Parlamento europeo composta da: Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Vincenzo Sofo e Giuseppe Milazzo.

Il cordoglio di Fitto e Legutko

Particolaremente commosso anche il ricordo personale del co-presidente italiano di ECR Raffaele Fitto. “Sono molto dispiaciuto della morte di David Sassoli, un uomo e un politico di grande spessore con il quale ho avuto sempre un confronto molto leale, che pur nella diversità delle opinioni si è sempre basato sul rispetto e sull’amicizia”. Esprimo le più sentite condoglianze a nome del gruppo Ecr alla sua famiglia”. Il copresidente polacco dell’ECR Ryszard Legutko ha dichiarato:”La morte del Presidente Sassoli è una grande perdita non solo per noi parlamentari europei ma per l’intera Europa. Rispettato come persona e per i suoi modi, anche dai suoi oppositori politici, è stato un uomo che ha ascoltato con attenzione e che si è prodigato per trovare una mediazione tra diverse posizioni, ci mancherà moltissimo”.

Morte Sassoli: lunedì a Strasburgo la cerimonia di commemorazione

Le bandiere sono state a mezz’asta a Bruxelles anche davanti a palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, in segno di lutto per la scomparsa del presidente del Parlamento. Le bandiere sono state abbassate anche in tutte le sedi del Parlamento europeo in Europa, incluse quelle di Roma e Milano, fanno sapere fonti parlamentari.

Lunedì prossimo alle 18, alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, l’ex presidente del Consiglio ex parlamentare europeo Enrico Letta, segretario del Pd, pronuncerà il discorso ufficiale nella cerimonia di commemorazione per David Sassoli, scomparso questa notte. Lo comunicano fonti parlamentari.