Maxi focolaio Covid sulla Msc Grandiosa attraccata a Genova: 118 passeggeri contagiati (video)

Passeggeri positivi al Covid sono stati trovati a bordo della nave da crociera Msc Grandiosa durante i controlli messi in atto dalla compagnia. La maggior parte di essi è asintomatica. Dando attuazione alle rigorose misure previste dal Protocollo di sicurezza e salute di Msc Crociere, si apprende dalla stessa compagnia, “i passeggeri positivi e i loro contatti stretti sono stati immediatamente isolati in cabine con balcone e assistiti dal punto di vista sanitario, venendo sbarcati oggi a Genova per essere trasferiti in modalità protetta presso le loro abitazioni”.

A Genova proseguono le procedure di sbarco “protette”

“L’identificazione di alcuni casi isolati dimostra, ancora una volta, la validità del ‘Protocollo di sicurezza e salute’ di Msc Crociere, a efficace tutela di tutti i passeggeri, dell’equipaggio e dei territori visitati dalle nostre navi – si sottolinea – Esso prevede, tra le numerose misure, la vaccinazione di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio, che viene inoltre regolarmente testato ogni due giorni, mentre i crocieristi sono sottoposti al tampone a inizio, a metà e a fine crociera. Sulla nave vige poi il distanziamento fisico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e alla sanificazione continua degli ambienti e delle superfici di contatto”.

La nave da crociera ha un elevatissimo protocollo di sicurezza

Secondo quanto riportato da Rainews, sarebbero 118 le persone risultate positive al coronavirus a seguito di tampone molecolare. I 118 passeggeri provenivano da Marsiglia e sono stati sottoposti a tampone a bordo prima dello sbarco a Genova.

La maggioranza dei passeggeri risultati positivi sono italiani e ora sono stati isolati nelle proprie cabine, in attesa dell’intervento della sanità marittima Usmaf, con l’appoggio della Capitaneria di porto e della Protezione civile. La

maggior parte e’ asintomatica e nessuno necessita di ricovero. Al momento dello scalo la Capitaneria di Porto e la Sanità Marittima hanno provveduto a isolare i contagiati. Una quarantina sono scesi a Genova, altri 80 proseguiranno verso Civitavecchia e Palermo.

Msc Grandiosa: grande come un grattacielo di 20 piani

Nell’agosto 2020, dal Porto di Genova la MSC Grandiosa era stata la prima nave al mondo a ripartire dopo l’emergenza Covid-19. È la nave ammiraglia e anche la più giovane della Costa Crociere: lunga quanto tre campi da calcio (oltre 331 metri), è alta come un grattacielo da 20 piani (65 metri) e larga come un’autostrada a 12 corsie (43 metri). Ha una velocità di 22,3 nodi (oltre 41 chilometri orari) e può ospitare contemporaneamente oltre seimila passeggeri e millesettecento membri dell’equipaggio: un vero e proprio comune medio italiano.