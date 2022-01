L’appello di Berlusconi per la Casellati: “Votatela, la conosco da 30 anni, garantisco sul suo ruolo super partes”

Si riprende la scena Silvio Berlusconi: “Conosco Elisabetta Casellati da trent’anni. Garantisco io sulla sua assoluta adeguatezzaper il suo ”nuovo ruolo super partes”. Quindi parte il suo appello accorato: ”Per tale motivo mi rivolgo ai parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati”. E’ il messaggio che Silvio Berlusconi lancia dai suoi profili social. ”Dobbiamo assolutamente porre fine -avverte all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sé agli italiani; e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare”.

Berlusconi. “Il Parlamento sia responsabile, voti la Casellati”

Berlusconi conclude il suo invito: “Ringrazio di cuore tutti i Parlamentari che daranno seguito a questo mio appello; e mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo spero davvero”. Il leader di Forza Italia è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, ma ha seguito passo passo tutti i movimenti della coalizioni, costantemente informato sull’esito dei vertici del centrodestra. Tajani e Ronzulli tengoni i contatti, giovedì il coordinatore azzurro ha preso anche un volo per Milano, gli ha fatto visita ed è tornato a Roma. “Sta meglio, sta recuperando, ha passato giorni molto brutti, ma adesso è in ripresa”, dice Paolo Berlusconi, fratello di Silvio.

Berlusconi si riprende la scena

Giovedì la telefonata intercorsa con Mario Draghi ha riportato al centro della scena il Cavaliere. Si è molto parlato, come naturale, del contatto durante il quale il premier «ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione». Nel corso del colloquio, riferiscono da Forza Italia, «non è stato affrontato alcun tema politico». Anche se la telefonata di ieri può sicuramente contribuire a sciogliere il ghiaccio. Dentro Forza Italia era serpeggiata la delusione per aver dovuto vivere la partita quirinalizia senza la vicinanza di Berlusconi. «La leadership non si inventa – commenta Alessandro Cattaneo al Giornale -, la presenza fisica e l’esperienza di Berlusconi in questa fase avrebbero sicuramente aiutato». Ora torna a farsi sentire con il suo appello alla composizione e alla responsabilità del Parlamento, come nel suo stile.