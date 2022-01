La Russa: «Trasporti in attesa di ristori. Attesa “vigile” per un celere intervento del governo»

«Dalla risposta del ministro Giovannini emerge chiaramente che le criticità segnalate da FdI e riguardanti il settore dei trasporti, sempre più in difficoltà per via delle misure di contenimento pandemico e per la mancanza di ristori adeguati, non solo è reale ma richiede un intervento urgente». Lo dichiara il senatore Ignazio La Russa nel corso del question time in Senato.

La Russa: «Il governo si attivi»

«Motivo per cui – aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia – auspichiamo che oltre a “pensarci”, il governo si attivi a ristorare celermente un reparto che fornisce un servizio essenziale. Non solo per i lavoratori ma anche per tutti i cittadini che ne usufruiscono. Mi dichiaro dunque in attesa “vigile” prima di dichiararmi soddisfatto della risposta di oggi, con la speranza che insieme al settore dei trasporti anche i tanti altri settori in difficoltà della nostra Nazione ricevano gli attesi ristori».