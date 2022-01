La beffa, soccorre un motociclista mentre è in quarantena: condannata e multata. Meloni: buon senso addio

Due mesi di arresto, con pena commutata in multa da 4500 euro per aver soccorso un motociclista davanti a casa sua mentre era in quarantena per positività al Covid. Quanto accaduto alla 56enne padovana Maristella Scarmignan ha del paradossale. Ed è ancora più grottesco il fatto che la sua incredibile vicissitudine non sia un caso isolato… Ma andiamo con ordine. Dunque, siamo ad Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, ed è il 23 aprile del 2020. La signora in questione è in isolamento casalingo causa contagio, quando un boato assordante raggiunge le sue orecchie. Neanche il tempo di affacciarsi e di constatare che un centauro, perso il controllo della sua moto, è volato sull’asfalto e finito in un fossato, che la donna si precipita a prestare soccorso all’incidentato. E purtroppo tocca dire: e mal gliene incolse…

Padova, condannata e multata per aver soccorso un motociclista in strada

Già, perché stando al racconto che la stessa protagonista della vicenda (e vittima della burocrazia che uccide) ha reso al Mattino di Padova, che riporta la notizia, sentito quel botto e visto il fumo che proveniva dalla strada, «sono corsa fuori… Vedevo la moto in mezzo alla strada ma non scorgevo il motociclista. Ho raggiunto il fossato e l’ho visto a terra, dolorante e in difficoltà. Ho temuto il peggio e quindi l’ho soccorso. Voleva alzarsi, ma in quelle condizioni sarebbe stato deleterio mettersi in piedi»», ha raccontato la donna al quotidiano. Quindi, sono arrivati 118 e carabinieri. E lì cominciano i veri guai. Non per il motociclista, che se la caverà alla grande fortunatamente. Ma per la sua soccorritrice…

La donna era in quarantena e carabinieri intervenuti stilano il verbale…

I militari, infatti, alle prese con i protocolli dell’identificazione, scoprono che la pia donna è in quarantena. E a quel punto scatta implacabile e immediata la doppia denuncia: violazione dell’obbligo di reclusione casalinga e mancata indicazione della propria identità personale. Si perché la donna, alla scena apocalittica del fumo e della moto in terra non ha pensato di prendere con sé i documenti. Non solo, in un primo momento si sarebbe anche rifiutata di fornirli. Apriti cielo. da quel momento, come lei stessa ricostruisce: «A nulla è valso il buonsenso e il mio invito a valutare la situazione, a maggior ragione visto che avevo da poco ottenuto un tampone negativo» (mentre allora per uscire dalla quarantena serviva la prova di due test negativi ndr).