Infuria la polemica sul servizio del Tg1 dedicato a David Sassoli: ecco la ricostruzione esatta (video)

Ieri sera c’era un’attesa particolare per seguire come il Tg1, nell’edizione delle 20, quella che per anni ha condotto proprio il presidente dell’Europarlamento, avrebbe affrontato la notizia della morte di David Sassoli.

Il presunto strafalcione su David Sassoli proprio nel “suo” Tg1

Marco Zonetti del sito VigilanzaTv, in uno dei servizi relativi a Sassoli, a cura del vicedirettore Bruno Luverà, ha riferito di «uno svarione piuttosto grave, che gli attribuiva erroneamente oltre alla vicedirezione del Tg1 con Gianni Riotta, anche la direzione, che tuttavia non gli fu mai assegnata».

Un errore che sarebbe stato non da poco, visto che la catena di controllo del tg principale dell’informazione italiana non ha eguali in Europa. Neanche alla Bbc. Tanto per avere un’idea, solo i vicedirettori del Tg1 sono ben sette. Senza contare il plotone di capiredattori e capi servizio che accompagnano ogni edizione. Insomma, una gaffe non da poco, che sarebbe grave minimizzare o banalizzare. Luverà, secondo l’articolo, avrebbe attribuito a Sassoli anche la “direzione” del Tg1.

In effetti nella clip, condivisa anche da Dagospia, Luverà non pronuncia la parola “direzione” ma “deviazione“, riferendosi alla sterzata in politica di Sassoli. Una polemica che non ha comunque disinnescato il clima incandescente all’interno di viale Mazzini.

Sassoli-Tg1