Il primo contraccolpo del Mattarella bis sul governo: Giorgetti pensa alle dimissioni

La chiusura del cerchio intorno al nome di Sergio Mattarella porta subito uno scossone nella Lega e nel governo: l’ipotesi delle dimissioni da ministro di Giancarlo Giorgetti. A parlarne è stato lui stesso conversando con i cronisti, prima con una dichiarazione più sibillina poi con un’ammissione più esplicita. «Ci sarà una svolta in giornata», ha detto il ministro leghista nella tarda mattinata, quando ancora i capigruppo non erano saliti al Colle per conferire col presidente della Repubblica. Alla domanda se questa svolta portasse al Quirinale, Giorgetti ha replicato dicendo che «per me porta a casa, per qualcun altro porta al Quirinale, magari a restare al Quirinale».

Le dimissioni? Giorgetti: «È un’ipotesi»

Più tardi, poi, è stata l’agenzia di stampa Agi, rilanciata anche da Dagospia, a battere la notizia che a domanda diretta sugli scenari post Quirinale, Giorgetti ha risposto che una sua uscita dal governo «è un’ipotesi, magari c’è da migliorare la squadra». «Intanto – ha concluso – oggi vado a casa». Nessun chiarimento, invece, sulle ragioni di una presa di posizione di questa natura.

Le ragioni dello strappo di Giorgetti

È noto che Giorgetti al Quirinale avrebbe voluto fortemente Mario Draghi. La mancata realizzazione di questo auspicio potrebbe aver rappresentato, quindi, la spinta decisiva rispetto a un «malessere» che già covava da tempo, come scrive Il Foglio, ricordando che Giorgetti, «convinto che la legislatura sia in ogni caso finita», nei giorni scorsi aveva disertato i Consigli dei ministri. Nelle scorse settimane, lo stesso Foglio aveva parlato di una «ritrovata intesa» tra Salvini e Giorgetti che «dovrebbe portare la Lega fuori da Palazzo Chigi subito dopo l’elezione del capo dello Stato».

Fonti della Lega parlano del malessere del ministro

Fonti parlamentari della Lega, riportate da diverse testate, oggi dicono che sulla decisione di Giorgetti peserebbero la mancata valorizzazione del lavoro svolto nel governo da parte dello stesso Carroccio e gli attacchi da parte degli alleati di governo. Dunque, non si tratterebbe di accordo con Salvini, ma di dissidi interni al partito e alla maggioranza. Intanto, mentre il mistero sulle motivazioni resta, c’è già chi vede Giorgetti altrove, parlando di una sua volontà di candidarsi alla Regione Lombardia, per la quale si vota il prossimo anno.