Giorgio Gaber avrebbe compiuto 83 anni: anche Google rende omaggio al genio di mister G. (video)

“Oggi Giorgio Gaber avrebbe compiuto 83 anni. Ce lo ricorda anche l’homepage di Google che gli dedica un ‘doodle‘, una menzione speciale che evidenzia ricorrenze particolari. Il milanese ‘Mister G’ è stato molto di più di un artista. Un genio che attraverso parole, musica e poesia continua a incantare tutte le generazioni. Regione Lombardia da tempo gli ha dedicato l’auditorium del Pirellone e qualche giorno fa Milano ha riaperto il teatro Lirico intitolandolo con il suo nome”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questa mattina in un post su Facebook.

Questo il testo del Doodle di Google

“Il Doodle di oggi celebra l’83° compleanno del cantautore, drammaturgo e interprete italiano Giorgio Gaber. È noto e ricordato soprattutto come un pioniere del teatro canzone, riflesso della società milanese colta attraverso la fusione di musica, poesia e teatro.

Nato in una famiglia di musicisti a Milano, in Italia, in questo giorno del 1939, Giorgio Gaberscik ha sviluppato un amore per la musica mentre suonava la chitarra come terapia per un infortunio alla mano. In seguito ha imparato a cantare e, poco più che ventenne, Gaber ha co-prodotto la prima canzone rock ‘n’ roll italiana — Ciao ti dirò (“Ciao, ti dirò”). Durante gli anni ’60, Gaber si esibì principalmente in televisione, dove l’ironia delle sue canzoni ha rapito il pubblico.

Nel 1969 pubblica Com’è bella la città (Com’è bella la città), che rimane tra le sue opere più note per la sua attenzione alle vicende più allarmanti della società contemporanea. Per stabilire una connessione più personale con il pubblico, Gaber è passato quasi esclusivamente al teatro nel 1970. Le sue rappresentazioni teatrali emotive e complesse hanno esaminato la società italiana e incoraggiato molti italiani a un guardo “introspettivo”.

Nei successivi 30 anni, Gaber ha perfezionato il mezzo del teatro canzone con centinaia di spettacoli l’anno. Questa monumentale opera ha dimostrato che la musica, i monologhi e la commedia erano strumenti per espandere i propri limiti emotivi riflettendo sulle situazioni più difficili del Paese. In onore del contributo di Gaber, nel 2003 è stato riaperto uno storico teatro lirico milanese con il suo nome di Teatro Lirico Giorgio Gaber”.

Le canzoni più belle di Giorgio Gaber