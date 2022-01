Djokovic, il ministro australiano sta cercando il cavillo per buttare fuori dal Paese il tennista serbo

In attesa di capire se potrà giocare o meno gli Australian Open vinti lo scorso anno, Novak Djokovic è stato ufficializzato come prima testa di serie in tabellone nella prima prova stagionale dello Slam al via il 17 gennaio sui campi in cemento del Melbourne Park.

Il campione serbo, nove volte vincitore alla Rod Laver Arena, si sta allenando ma deve attendere la decisione del ministro per l’Immigrazione australiano, Alex Hawke, che in queste ore sta studiando le carte per una eventuale revoca del visto in base alla sezione 133C(3) del Migration Act. Ma secondo i media locali sarà difficile che una decisione arrivi entro oggi.

Dopo aver vinto l’appello contro l’espulsione – un giudice australiano gli ha dato ragione – Djokovic è in attesa di sapere cosa deciderà il ministro Hawke, che sta cercando di trovare un motivo valido per una eventuale revoca del visto al tennista sbarcato nel Paese il 6 gennaio per prender parte agli Australian Open al via il 17.

Secondo i media australiani al vaglio ci sono delle incongruenze nella dichiarazione rilasciata da Djokovic al suo arrivo in Australia, come riportato dalle carte rese pubbliche dal tribunale.

Il tennista serbo ha infatti dichiarato di non aver viaggiato nei precedenti 14 giorni all’ingresso nel Paese.

Il numero 1 del tennis mondiale ha viaggiato da Belgrado, dove ha passato il Natale, a Marbella, sua ‘sede spagnola‘, da dove si sarebbe imbarcato per l’Australia.

Il modulo Atd compilato da Djokovic avverte in una nota che “fornire informazioni false o fuorvianti è un reato grave. Potresti anche essere passibile di una sanzione civile per aver fornito informazioni false o fuorvianti“.

Nel frattempo sono state confermate le altre teste di serie, con tre italiani: Matteo Berrettini numero 7, Jannik Sinner n.11 e Lorenzo Sonego 25esima testa di serie.

Dietro a Djokovic, seconda testa di serie è il russo Daniil Medvedev, a seguire Zverev, Tsitsipas, Rublev, Nadal, Berrettini, Ruud, Auger-Aliassime e Hurkacz. Il sorteggio del tabellone principale è previsto giovedì.