Dipinto di Andrea del Sarto scoperto in una collezione privata negli Usa: andrà all’asta a New York

Lo custodiva una famiglia italo-americana, e l’analisi degli esperti lo ha attribuito al maestro rinascimentale. È così che un dipinto inedito di Andrea del Sarto scoperto negli Usa andrà all’asta con Sotheby’s a New York. L’evento si terrà giovedì 27 gennaio, quando collezionisti e appassionati potranno vedere dal vivo l’opera dell’artista, pseudonimo di Andrea d’Agnolo di Francesco di Luca di Paolo del Migliore Vannucchi (Firenze, 1486-1530), recentemente riscoperto e identificato negli Usa in una collezione italo-americana. Si tratta di un “Ritratto di un gentiluomo” (forse Ottaviano de’ Medici), che indossa un grande cappello. Con una scatola di sigilli di cera appoggiata su una sporgenza davanti a lui. L’opera è stimata 2/3 milioni di dollari.

Dipinto inedito di Andrea del Sarto custodito da una famiglia italo-americana

Ricostruito anche il percorso del dipinto nel tempo. Nel corso della sua analisi, gli esperti chiamati in causa hanno datato creazione e spostamenti dell’opera. Asserendo che, per esempio, nei secoli passati, la tela faceva parte di una collezione aristocratica di Napoli, quando poi la famiglia che lo possedeva portò il dipinto con sé a New York nel 1908. Poi il dipinto passò in eredità ai discendenti. Che ora hanno deciso di metterlo in vendita.

Andrea del Sarto: nascita e fama del celebre artista rinascimentale

Dopo le partenze di Leonardo da Vinci. Michelangelo. E Raffaello da Firenze nel 1508, Andrea del Sarto emerse come il pittore preminente della città. Prolifico come autore di affreschi e dipinti su tavola, e anche come disegnatore, produsse un piccolo numero di ritratti nel corso della sua carriera trentennale. Sebbene questo non fosse l’obiettivo principale della sua attività. Questo singolare esemplare che Sothesby’s batterà all’asta a New York, è una nuova importante aggiunta alla sua opera e aumenta significativamente il modesto corpus dei suoi ritratti.