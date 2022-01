Delmastro (FdI): «La volgare virulenza di Macron smaschera la vera natura del green pass»

«La volgare virulenza di Macron contro coloro che non sono vaccinati smaschera la vera natura del green pass: non una misura sanitaria, ma una misura ricattatoria e discriminatoria. Macron si prefigge l’obiettivo di rendere la vita impossibile ai non vaccinati e di rinchiuderli in casa». Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Esteri.

Delmastro contro Macron

«Al di là del delirio di onnipotenza tipico del galletto francese, è mortificante l’atteggiamento complessivo di coloro che deputati ad affrontare la pandemia con pieni poteri, usano e abusano di questi con una violenza verbale inaccettabile per alimentare scontri e “rompere le scatole ai non vaccinati”», ha continuato Delmastro. «È certo che – ha concluso il parlamentare di Fratelli d’Italia – Macron abbia molta competenza nel “rompere le scatole”, ma lui, come tutti i governanti, sono stati eletti non per rompere, ma per sanare, aggiustare, governare, guidare».

Macron contro i no vax

Con le sue parole contro i no vax il presidente Emmanuel Macron ha sconvolto anche la politica francese e provocato la sospensione del dibattito all’Assemblea sull’introduzione del pass vaccinale. «I no vax? ho molta voglia di rompergli», ha detto Macron in un’intervista a le Parisien in cui ha usato volutamente l’espressione colloquiale “emmerder”.

«Mettiamo pressione sui non vaccinati»

«In democrazia, il principale nemico sono le bugie e la dabbenaggine», ha affermato Macron, dicendosi deciso ad aumentare la pressione sui non vaccinati con la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale riservato solo a chi è immunizzato. «Mettiamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l’accesso alla vita sociale», ha spiegato Macron, usando poi parole molto forti contro i no vax definiti “irresponsabili” che non sono più dei “cittadini”. «Io non voglio certo “emmerder” i francesi … ma i non vaccinati, ho molta voglia di rompergli. E continueremo a farlo fino alla fine», ha affermato.