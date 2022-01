Colle, il vertice del centrodestra alle 16 su Zoom. Pd e M5S in fibrillazione: nuovo giro di riunioni

Oggi il centrodestra, domani i giallorossi e poi il solo M5s. E, ancora, Letta, Renzi, Salvini. In vista del primo voto per il Quirinale, che si terrà lunedì, si intensificano le riunioni delle e tra le forze politiche. Nel pomeriggio si terrà, da remoto, il vertice del centrodestra, rispetto al quale è stato mantenuto il massimo riserbo fino alla mattinata di oggi, quando poi è stato chiarito che si terrà alle 16, con i partecipanti collegati su Zoom.

L’attesa per il vertice del centrodestra

Dalla riunione si attende lo scioglimento della riserva sulla candidatura da parte di Silvio Berlusconi, rispetto alla quale non sono emerse anticipazioni neanche al termine del summit che il Cav ha avuto ieri a Villa San Martino con i dirigenti azzurri. «Stiamo lavorando per una soluzione positiva, rapida e efficace, per la prima volta dopo trenta anni i numeri dicono che il centrodestra è maggioranza nel parlamento e fuori», ha detto oggi Matteo Salvini, intervenendo al Forum del pensiero identitario europeo. «Abbiamo onore e onere di fare proposte», ha aggiunto il segretario della Lega, spiegando che, «ragionando per il bene del Paese», pensiamo a «un presidente che lo accompagni per sette anni».

Nuovo giro di riunioni per i partiti

Sempre su Zoom, si svolgerà domani sera a partire dalle 21, l’assemblea congiunta dei gruppi M5S di Camera e Senato alla presenza di Giuseppe Conte, il quale, invece, in mattinata, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Adnkronos, dovrebbe trovarsi nuovamente a confronto con Enrico Letta e Roberto Speranza. Letta, a sua volta, dovrebbe incontrare di nuovo anche Matteo Renzi, con il quale si è già visto ieri, per fare il punto alla luce dell’esito del vertice del centrodestra. Infine, sempre domani, con orario fissato alle 17, il segretario del Pd riunirà i grandi elettori dem alla Camera. Ma in agenda, a quanto trapelato, c’è anche un incontro con Salvini, che potrebbe tenersi tra stasera e domani.