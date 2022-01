Colle, il pronostico di Piepoli: «Draghi al 40%. Un nome esterno alla politica? Una bella sorpresa»

Elisabetta Casellati è in gioco, ma «non più di tanto». Gianni Letta sarebbe una sorpresa da applaudire, così come se emergesse un nome del mondo «esterno alla politica». Allo stato attuale, però, per Nicola Piepoli, le quotazioni più alte per il Colle sono quelle di Mario Draghi, che per il sondaggista si attesta a un 40% di possibilità.

Piepoli dà la salita al Colle di Draghi al 40%

«Confermerei il 40% di probabilità in questo momento per la salita al Colle di Draghi, per il resto c’è una zuffa generale», ha detto Piepoli intervistato dall’Adnkronos. «Dal mio punto di vista, chi è venuto fuori nelle varie discussioni è la Casellati, ci sono probabilità ecco, ma non più di tante. Potrebbe certo esserci un effetto sorpresa», ha proseguito Piepoli, soffermando anche sul fatto che «in questi giorni si è parlato di Gianni Letta». «Personalmente – ha aggiunto il sondaggista – applaudo a questa sorpresa, fosse vero, perché merita un premio: è tutta la vita che è stato a servizio dello Stato, persona dietro le quinte, un grande organizzatore, un civil servant».

Un nome esterno alla politica sarebbe “una bella sorpresa”

Il fondatore dell’Istituto di ricerche e sondaggi Piepoli si è però anche lasciato andare a qualche considerazione di carattere più personale, come quella sul fatto che qualche «bella sorpresa» potrebbe venire anche «dal mondo culturale o esterno alla politica». Insomma, un po’ la linea indicata da FdI con il nome del giudice Carlo Nordio. Piepoli ha indicato «Samantha Cristoforetti, se avesse l’età». «Sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica, trascinerebbe tutti, come ci ha trascinati, in orbita. Bisognerebbe pensarci a persone come lei», ha quindi concluso il sondaggista, che parlando di una persona certamente validissima, ma senza i requisiti necessari, evidentemente ha voluto più ragionare su un profilo che su un nome vero e proprio.