Casini col Covid fa il bis: «Sto benino, la terza dose del vaccino funziona». E Borghi si scatena con l’ironia

Pierferdinando Casini a tredici giorni dall’apertura del seggio del Colle è nuovamente positivo al Covid. Il senatore ed ex presidente della Camera, iscritto al gruppo delle Autonomie e uno dei nomi che circolano il Quirinale, era già stato contagiato dal virus. Si era già ammalato nella prima ondata, a febbraio dell’anno scorso, e per qualche giorno era stato anche ricoverato in ospedale. Ora per la seconda volta è nuovamente positivo. «Sto benino, ho una influenza tipica con tosse, una piccola congiuntivite agli occhi, mal di ossa e lieve alterazione febbrile», dice all’AdnKronos, confermando la notizia circolata in Senato. «Niente a che vedere con un anno fa – aggiunge – la terza dose del vaccino funziona».

L’ironia di Claudio Borghi

Claudio Borghi, deputato della Lega, su Twitter avanza i suoi dubbi e ironicamente scrive: «Ho già avuto il Covid, per essere sicuro mi sono fatto tre dosi. Mi riammalo. La prima cosa che mi viene da dire è ovviamente “la terza dose funziona” no?».

Casini positivo al Covid

Come riporta il RestodelCarlino.it, Casini è risultato positivo al Covid con un tampone fatto a Roma. «Questa mattina non mi sentivo benissimo e sono andato a fare il test qui vicino al Senato: era positivo al Covid», racconta il parlamentare al quotidiano bolognese. «Sono qui in isolamento nella casa di Roma, sto bene e infatti sto lavorando». E poi ancora: «Visto che mi hanno abbandonato tutti, stasera mi farà compagnia il Bologna e speriamo in un buon risultato».

Un anno fa il ricovero allo Spallanzani

Un anno fa era stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma dopo aver contratto il coronavirus. Come riporta l’Adnkronos, appena tornato a casa aveva scritto su Instagram: «A casa finalmente! Ancora positivo purtroppo, ma sereno e tranquillo. L’isolamento domiciliare è comunque meglio! Desidero ringraziare chi si è preso cura di me: i fantastici operatori sanitari ed anche i tanti che si sono preoccupati e mi hanno mandato messaggi di affetto! L’amore aiuta sempre!».