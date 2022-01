Berlusconi prepara un messaggio. E corre voce che potrebbe essere proprio lui a indicare Draghi per il Colle

Silvio Berlusconi starebbe preparando il passo indietro. Ma conservando un ruolo centrale, da “padre della patria”. Il modo per sciogliere la riserva potrebbe essere o un videomessaggio o un documento con il quale sarebbe proprio il Cavaliere a proporre Mario Draghi come presidente della Repubblica. Un suggerimento sul quale ha insistito Vittorio Sgarbi: “Se sarà lui a indicare Draghi risolverebbe tutti i problemi”.

Gli alleati attendono la mossa di Berlusconi

“I suoi alleati – scrive oggi il Corriere – attendono di capire quale sia la sua vera mossa, se è attendibile la tesi secondo cui l’ex premier starebbe preparando un documento per offrire il proprio endorsement a Draghi. È noto il fatto che il Cavaliere si sia rammaricato per «la mancanza di riconoscenza» dell’ex presidente della Bce nei suoi confronti. Ma è altrettanto nota la capacità di Berlusconi di farsi «concavo e convesso», di essere pragmatico”.

Berlusconi vuole essere il kingmaker fino all’ultimo

Un’ipotesi, quella del passo indietro, di cui scrive anche Il Riformista. «Tra domani e dopo, il Cavaliere rinuncerà all’investitura ricevuta dal centrodestra» dicono in momenti diversi almeno quattro senatori di quell’area. «Bisogna vedere come lo fa – aggiungono – e su chi metterà la mano per l’investitura al Colle».

Farà un discorso alla nazione secondo Il Riformista

“La versione prevalente – scrive ancora Il Riformista – è che dovrebbe fare un discorso alla Nazione, e non solo ai leader della sua coalizione, ringraziando per la stima e gli attestati ricevuti in questi mesi di campagna presidenziale. Il suo risarcimento politico è già questo. Ma per evidenti motivi di salute – fare il Presidente della Repubblica è un lavoro faticoso – non è in grado di assicurare la qualità e la quantità di impegno ed energie necessarie al ruolo. Sarà lui il kingmaker, il problem solver, che metterà i suoi voti a disposizione del candidato”.

Dopo Draghi a Palazzo Chigi Franco o Cartabia

E a quel punto si potrà mettere mano al dossier Palazzo Chigi. Il successore di SuperMario, secondo i più, potrebbe essere il ministro Franco, a tutela del Pnrr, ma è supergettonata anche la ministra Cartabia cui si aggiunge il nome della direttrice del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) Elisabetta Belloni.