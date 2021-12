Tragedia a Torino: l’ex assessore regionale Angelo Burzi si è ucciso la notte di Natale (video)

Angelo Burzi, ex consigliere regionale del Piemonte ed ex assessore di centrodestra della giunta Cota, si è ucciso la notte di Natale nella sua abitazione di piazza Castello, a Torino. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo alla testa con una pistola. Sull’accaduto indagano i carabinieri. L’arma dai prima accertamenti risulta regolarmente denunciata.

Chi era Angelo Burzi

E’ stato uno dei fondatori di Forza Italia in Piemonte, nel 1993, l’ex assessore regionale Angelo Burzi, morto nella tarda serata di ieri a Torino. Aveva 73 anni. Burzi era laureato in ingegneria elettronica. Imprenditore di successo, aveva ottenuto la prima elezione in consiglio regionale nel 1995. Venne rieletto nel 2000, nel 2005 e nel 2010. Nel 2012 diede vita al gruppo Progett’Azione. Dal 1997 al 2002 ricoprì la carica di assessore al bilancio. Tra il 1996 e il 1997 è stato presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione. Attualmente era presidente del Comitato per la Fondazione Magellano presso il consiglio regionale del Piemonte.

Dieci giorni fa era stato condannato per Rimborsopoli

Una decina di giorni fa Angelo Burzi era stato condannato a 3 anni dalla Corte di Appello di Torino nell’ambito dell’inchiesta Rimborsopoli che ha coinvolto anche l’ex governatore della Regione, Roberto Cota. L’accusa era di peculato e si riferiva alle spese di fondi destinati ai gruppi rappresentati in Consiglio regionale negli anni 2010-2014. Il processo è ritornato sui banchi del giudizio dopo che la Cassazione nel 2019 aveva annullato la precedente sentenza d’appello ordinario. In particolare, al vaglio dei giudici c’erano le modalità con cui gli allora consiglieri utilizzarono i fondi destinati al funzionamento del gruppo di appartenenza. Proprio Burzi, tra tutti i condannati, aveva ricevuto la pena più alta.

Il cordoglio del viceministro delle Finanze

“Ho appreso della tragica scomparsa di Angelo Burzi. Sono vicina ai familiari, ed a chi gli è stato vicini in questi anni. A loro esprimo sentite condoglianze ed i sentimenti del più profondo cordoglio”. Cosi’, in una nota, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.