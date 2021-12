Emanuele Sabatino trovato morto nella sua officina: chi era Emamotorsport (video)

La morte improvvisa di Emanuele Sabatino, 45 anni, per il popolo Social Emamotorsport, ha sconvolto le migliaia di appassionati di motori che seguivano i video del “meccanico” più famoso della Rete.

Riparatore di auto da quando aveva vent’anni, aveva inizialmente avuto alcuni rovesci che lo avevano costretto a chiudere l’officina. Dopo aver frequentato corsi di marketing e comunicazione, aveva aperto una nuova officina a Broni e, poco dopo, si era presentato sui social per spiegare in maniera semplice, immediata, comprensibile a tutti come affrontare le riparazioni più comuni o come riconoscere un lavoro fatto a regola d’arte. Grazie all’innata simpatia e alla facilità delle spiegazioni il successo era stato veloce, e lo aveva portato a raccogliere centinaia di migliaia di follower su YouTube, Facebook e Instagram.

Era considerato il meccanico più famoso d’Italia

Nato a Milano nel 1976, era diventato famoso grazie al suo canale Youtube e Facebook. Il suo successo era iniziato nel 2016 su Facebook attraverso alcuni video in cui spiega la tecnica delle componenti auto. Aveva più di 730.000 follower su Facebook, 270.000 iscritti su YouTube e 160.000 su Instagram.

Emanuele Sabatino è stato trovato impiccato giovedì, nella sua officina. I carabinieri di Broni hanno confermato la notizia del decesso a “Il Quotidiano d’Italia” e stanno ora eseguendo tutti gli accertamenti di rito. I funerali di Ema, che lascia la moglie e tre figli, si terranno lunedì prossimo, 13 dicembre, nella chiesa San Francesco di Siziano (Pavia).

Quei tutorial di Emanuele Sabatino seguitissimi in Rete

“Batteria a terra? Non ti parte la macchina? Ecco un video per ripartire al volo con tre semplici strumenti casalinghi”. Era il titolo di uno dei tanti video, seguitissimi da appassionati o semplici utenti, con il quale dava soluzioni ai problemi più comuni. Sabatino, con la sua risata contagiosa e il suo modo di comunicare particolarmente efficace, arrivava sugli schermi di centinaia di migliaia di utenti italiani.

Il video di presentazione di Emamotorsport era intitolato: “Che avventura straordinaria la vita”. E lo stesso meccanico pavese si presentava così nel programma televisivo Cortesie per l’auto: “Se mi chiamate Emanuele Sabatino non mi giro, mi dovete chiamare Ema. Sono il cardiologo della macchina. Spesso l’appassionato si occupa dell’estetica della macchina, ma non del motore”.