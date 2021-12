Scuola, il piano Figliuolo per scongiurare la Dad: laboratori militari e tamponi a domicilio

Scuola, Draghi ha “arruolato” il generale Figliuolo, dopo una giornata di figuracce per il pasticciaccio combinato da Speranza e Bianchi. Per scongiurare la dad – mantra del premier – il governo si affida al generale Figliuolo per i controlli e i tracciamenti. La presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto della disponibilità data dalla Struttura commissariale, ha chiesto a Figliuolo di elaborare un piano di intervento di screening. Lo scopo è quello di incrementare l’attività di verifica rapida di eventuali casi di infezione all’interno delle classi e facilitare il proseguimento dell’attività didattica in presenza.

Il piano Figliuolo per evitare la Dad: scendono in campo i militari