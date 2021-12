Quirinale, parlano i “poteri forti”. Il FT: «Draghi resti al governo, l’Italia è a rischio instabilità»

Si chiama Mario e non Ernesto, come il protagonista della commedia di Oscar Wilde, ma per lui l’importanza è tutta nel cognome: Draghi. Fatale, perciò, che il Financial Times lo voglia saldamente a Palazzo Chigi piuttosto che al Quirinale. Già, mai come in questa fase i Palazzi della politica italiana sono illuminati dall’attenzione dei media internazionali, spesso in funzione di sentinella di quei poteri forti spesso evocati come anime in una seduta spiritica, ma in realtà vivi e vegeti. Ragion per cui questo è uno dei casi anche nell’austero e autorevole quotidiano britannico occorrerà procedere a separare chirurgicamente i fatti dalle opinioni. Il giornale, infatti, li mischia abbondantemente, come dimostra il profetico incipit. Eccolo: « La prospettiva che l’ex capo della Bce si faccia da parte come primo ministro italiano per assumere la presidenza minaccia di far precipitare il Paese nell’instabilità politica».

Il Financial Times: «L’ovazione a Mattarella lo dimostra»

Scenario possibile, certo, ma non ancora probabile. Men che meno scontato, come pure vorrebbe far credere il giornale. Senz’altro più aderente alla realtà è il titolo dell’articolo: « Il dilemma dell’Italia mentre Mario Draghi emerge come favorito per la presidenza». E qui effettivamente entra in campo un po’ tutto, dai fondi del Pnrr alla possibilità di tornare subito alle urne con annesso alto rischio di compromettere le riforme in cantiere. Il Financial ne cita tre, e non casualmente: fiscale, pensionistica e del lavoro. Una preoccupazione, assicura il quotidiano, che sarebbe condivisa « dall’establishment italiano». Prova ne sia, aggiunge il giornale, l’applauso a Mattarella da parte del pubblico della Scala.

«Senza Draghi tornano i partiti»