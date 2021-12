Le canzoni più ascoltate su Spotify nel 2021, da “Malibù” a “Mi fai impazzire”. Molte le sorprese (video)

Il rapper di Cinisello Balsamo Sfera Ebbasta, già top artist nel 2018, è l’artista più ascoltato in Italia su Spotify nel 2021. Subito dopo c’è Blanco, il diciottenne rivelazione della musica italiana, che debutterà a Sanremo 2022 al fianco di Mahmood.

A seguire Rkomi, Guè e Capo Plaza. Nella top 10 dei più ascoltati su Spotify non potevano mancare all’ottavo posto i Måneskin, la band romana che ha vinto prima Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest nel 2021. I Maneskin conquistano anche la posizione 58 della classifica Globale dei Top Artist con oltre 2 miliardi di stream.

Spotify, il successo di Madame

Madame è invece la più ascoltata tra le artiste in Italia nel 2021, seguita da Dua Lipa e Ariete. Le artiste italiane Annalisa, Alessandra Amoroso ed Elisa sono presenti nella top 10 rispettivamente in sesta, ottava e decima posizione. La canzone più ascoltata dell’anno in Italia su Spotify è “Malibu” di Sangiovanni.

La canzone è seguita dai tormentoni dell’estate “Mi fai impazzire” e “Notti In Bianco” di Blanco. Chiudono la top 5 di Spotify “La canzone nostra” di Mace (con Blanco & Salmo) e “Nuovo range” di Rkomi (con Sfera Ebbasta). L’album con il maggior numero di stream nel 2021 in Italia è ‘Taxi driver’ di Rkomi. Poi ‘Blu Celeste’ di Blanco e ‘Madame’ di Madame. Rispettivamente, invece, in quarta e quinta posizione ci sono ‘Plaza’ di Capo Plaza e ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta.