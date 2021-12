«La Boldrini è irresponsabile, una follia invitare i terroristi alla Camera»: FdI all’attacco, appello a Fico

«La Boldrini agisce da irresponsabile». Lo dichiara il questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. «Invitare due organizzazioni terroristiche palestinesi e un personaggio condannato per terrorismo a parlare di diritti umani alla Camera è realmente scioccante. Stigmatizzo nel modo più assoluto l’infelice iniziativa della Boldrini».

Cirielli: «La Bodrini agisce da irresponsabile»

E poi aggiunge: «Dare visibilità a due organizzazioni terroristiche, come Al Haq e Addameer, fornendo loro un palcoscenico così prestigioso come la Camera dei Deputati italiana è davvero inquietante e dimostra uno scarso senso delle Istituzioni. Il presidente della Camera intervenga immediatamente. E trovi il modo per porre rimedio a questa assurda vicenda che avrebbe potuto compromettere i nostri rapporti con Israele».

«La sinistra commette errori imperdonabili»

«E ancora una volta la sinistra commette errori imperdonabili a causa di una inconcepibile ideologia, con un sistema concettuale e interpretativo che fa rabbrividire. In nome del loro credo finiscono col giustificare qualsiasi atto di violenza, anche terroristico», sottolinea. «Siamo realmente allo sbando: la Farnesina finanzia, sebbene indirettamente, le organizzazioni terroristiche; la sinistra e i cinque stelle simpatizzano per i regimi brutali e dittatoriali; e dulcis in fundo, la Boldrini che definisce legittima la presenza alla Camera delle due ong. Avvilente», conclude Cirielli.

Boldrini, la reazione dell’ambasciata israeliana

Ieri anche l’ambasciata israeliana in Italia si è detta “scioccata” dal fatto che un terrorista condannato e due organizzazioni terroristiche come “Al-Haq” e “Addameer”, entrambe parte dell’organizzazione terroristica “Fronte popolare per la liberazione della Palestina” (“Fplp”), siano state formalmente invitate a parlare davanti alla sottocommissione per i diritti umani della Camera dei deputati presieduta da Laura Boldrini.