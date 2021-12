“Il Green Pass è un boomerang”, “Sbagliato puntare solo sui vaccini”: Travaglio ora dà ragione a FdI

Eppure, la caccia ai no vax che Travaglio oggi contesta, l’ha caldeggiata e fomentata anche attraverso il suo giornale. Qualche esempio? Quando questa estate ha montato una polemica sul pullman degli azzurri, freschi vincitori del campionato d’Europa, additando Bonucci e Chiellini come i colpevoli di un gigantesco cluster (che non c’è mai stato) scatenato dai festeggiamenti romani.

Ma non finisce qui. La caccia ai no-vax e la demonizzazione dei no green pass è passata anche attraverso gli articoli di Andrea Scanzi e di Selvaggia Lucarelli, oggi passata a un altro giornale. Entrambi hanno attaccato selvaggiamente qualsiasi obiezione critica. Accecati dalla stessa prospopea che, in un primo momento, li aveva visti dalla parte dei minimizzatori e della tesi del virus cinese dipinto come una “banale influenza”.